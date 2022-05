Caltanissetta, Avis: “Il ballo dona”, domenica 8 maggio al PalaCannizzaro

CALTANISSETTA – Coniugare divertimento e generosità. Questo l’obiettivo dell’AVIS Caltanissetta che vuole promuovere e sensibilizzare la donazione del sangue attraverso un galà di ballo, in programma nel capoluogo nisseno, domenica 8 maggio, ore 18:30, al Palacannizzaro.

Prevista l’esibizione di 12 scuole di ballo nel palazzetto dello sport nisseno nel corso della manifestazione affidata alla conduzione di Ernesto Trapanese.

Una kermesse per far capire e far comprendere l’importanza del nobile gesto della donazione.

L’ingresso è gratuito.