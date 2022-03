Vittorio Feltri, preside e flirt con lo studente. “Affari loro. Non c’è reato”

Il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri sulla vicenda del liceo Montale di Roma, dove la preside, Sabrina Quaresima, è stata accusata di aver avuto una relazione con uno studente 19enne: “Non è neanche una notizia, è una pochade. Naturalmente non esiste alcuna prova, solo pettegolezzi nati tra i corridoi dell’istituto, in cui, come tutti i luoghi di lavoro, si è più preoccupati di parlare degli altri che non di lavorare.

La donna è stata accusata di aver circuito questo ragazzo, ma nessuno ha denunciato il fatto. Sono stati i colleghi della preside a parlare con le autorità scolastiche. Sta montando uno scandalo del tutto fuori luogo: chiunque va a letto con chi vuole purché non ci sia violenza.

Tra l’altro il giovanotto ha 19 anni, è maggiorenne, non si capisce in che cosa consista l’eventuale reato. Per questa donna però non sarà facile dimenticare: se anche tutto si risolvesse con un nulla di fatto, la preside sarà sempre guardata come colei che ha avuto un’inchiesta perché si voleva fare un ragazzotto. Se anche la preside e il ragazzo avessero avuto un flirt non me ne frega niente, non ci vedo nulla di male, sono affari loro, non si capisce che cosa c’entri un’inchiesta su una cosa lecita”.