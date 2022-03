Mussomeli, allievi IPSEOA del Virgilio a scuola di cucina. Preparazione pietanze

MUSSOMELI – Gli allievi dell’IPSEOA dell’Istituto Scuole Superiori “Virgilio” di Mussomeli, di cui è dirigente scolastico il dott.Vincenzo Maggio, sempre operativi nelle ore di lezioni nella preparazione delle pietanze già scelte, sotto la guida dei loro formatori, e nello specifico il Sartu’ di riso alla Napoletana condito con ragù, piselli, pancetta, funghi, fior di latte o provola, polpettine di carne, salsicce, uova sode; e l’altra pietanza come gli involtini di vitello alla Siciliana utilizzando ingredienti tipici della cucina siciliana come i pinoli, le uvette, la cipolla, l’alloro e il caciocavallo, che donano alla carne sapori e aromi particolari. Da sottolineare, poi, che l’istituto Agrario (IPSEOA) del Virgilio, dotato di un mulino a pietra è in grado di ottenere la farina di ceci dalla loro macinazione, cosi da completare la filiera con la preparazione dell’impasto delle panelle e successiva cottura. Gli ingredienti di base per la preparazione delle panelle siciliane sono: farina di ceci, acqua, prezzemolo, sale, pepe e olio di semi per la fase finale (frittura). Insomma, i ragazzi del Virgilio apprendono e sono anche protagonisti.