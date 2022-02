Vaccini anti-covid: studio, fumo ha un impatto negativo su risposta

Il fumo ha un impatto negativo sulla risposta ai vaccini anti-Covid. E’ quanto emerge da una revisione della letteratura scientifica fatta dai ricercatori del CoEhar, il Centro di eccellenza per la riduzione del danno da fumo dell’universita’ di CATANIA, in collaborazione con gli atenei di Pavia e Milano. Nell’analisi, dal titolo ‘L’effetto del fumo sulla risposta umorale ai vaccini Covid-19: una revisione sistematica degli studi epidemiologici’, sono stati esaminati 23 articoli, con un campione di soggetti analizzati che varia da 74 a 3.475 partecipanti e con una proporzione di fumatori studiati tra il 4,2% e il 40,8%.

In 17 studi dei 23, i fumatori hanno mostrato un titolo anticorpale piu’ basso o un abbassamento piu’ rapido delle IgG (le immunoglobuline G) indotte dal vaccino rispetto ai non fumatori. Il risultato del team arriva a conferma di un altro dato gia’ diffuso lo scorso gennaio in un precedente studio (denominato Vassano), che ha dimostrato come diminuiscono gli indotti dal vaccino anti-Covid-19 piu’ veloci nei fumatori. Individuare gli elementi che possono contenere la loro risposta e’ fondamentale per valutarne l’efficacia e la durata ed eventuali precauzioni terapeutiche. Servono piu’ risposte ma e’ su questo che stiamo continuando a lavorare”.