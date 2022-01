Nominato il nuovo responsabile della Polizia municipale a San Cataldo

SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha individuato un nuovo responsabile del settore di Polizia municipale con funzione di comandante della Polizia Municipale. Il precedente incarico di responsabile del Settore Polizia Municipale al dipendente Pasquale Messina è scaduto lo scorso 31 dicembre.

E siccome sono in corso le procedure per le assunzioni tramite indizione della procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di 3 posti a tempo pieno e indeterminato, tra cui uno di Istruttore Direttivo Di Vigilanza, ecco che, nelle more dell’espletamento del Bando per la mobilità, è stato deciso di conferire l’incarico ad interim di responsabile del 7° Settore Polizia Municipale al dipendente Luigi Salvatore Lauricella categoria giuridica D4, già Responsabile del 6 Settore Ambiente e Territorio, che risulta avere le competenze professionali richieste e necessarie per l’espletamento dell’incarico e la continuità e regolarità dei servizi Istituzionali interessati. L’incarico avrà la durata di due mesi.