“Ben venga un figlio” !

La sera del 12 dicembre gli agenti della squadra mobile di Milano hanno fermato una nomade croata di 33 anni subito dopo il furto in un appartamento in via del Giambellino a Milano. La donna è stata arrestata in flagranza di reato mentre lasciava la casa appena svaligiata.

La donna, che è incinta di 7 mesi, ha effettuato la rapina insieme alla figlia di 9 anni (una degli 8 che la nomade ha già ). Vive in un camper e questa non è la prima volta che viene fermata dai poliziotti. La donna è accusata di ben 18 colpi, quelli acclarati; per questi dovrebbe scontare 30 anni di carcere ma, al momento, non ha trascorso nemmeno un giorno dietro le sbarre. Il motivo? La sequenza di gravidanze di questi anni, che l’hanno resa inadatta alla vita in carcere.