Allarme bomba stamani a Palermo, in via Liberta’ all’angolo con via Siracusa: i motociclisti dei carabinieri del radiomobile nell’area pedonale chiusa al traffico hanno notato il bagaglio sospetto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli artificieri.

L’area e’ stata circoscritta e la valigia e’ stata fatta brillare. Gli investigatori hanno potuto verificare che al suo interno non ci fosse nulla di pericoloso