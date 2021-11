Caltanissetta, Federfiori: “un fiore per sensibilizzare contro la violenza sulle donne”

I fioristi aderenti a Federfiori Caltanissetta aderiscono alla seconda edizione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” organizzata anche quest’anno dall’Unione Induista Italiana e da Federfiori.

Si tratta di un’iniziativa alla quale il sindacato Federfiori nisseno aderisce con entusiasmo, con lo scopo di tenere alta l’attenzione sul terribile e crescente fenomeno della violenza sulle donne.

Giovedì 25 novembre ogni donna che entrerà in una fioreria aderente all’iniziativa, riceverà in omaggio una gerbera rossa; i fiorai aderenti all’iniziativa saranno riconoscibili attraverso una locandina affissa all’esterno del loro punto vendita. Lo scopo è quello di lanciare un forte messaggio contro la violenza sulle donne che, nei mesi di lockdown, è cresciuta drammaticamente.

L’Unione induista italiana e Federfiori hanno scelto di dire no alla violenza con il piccolo gesto di “donare un fiore per un fiore”. Un singolo gesto per difendere il principio della nonviolenza.