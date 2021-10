Università, Ministra Messa. La proposta: “Tamponi gratis a studenti fragili”

“L’universita’ dal vivo ha un valore aggiunto incredibile, anche per i docenti. Quello che abbiamo fatto e’ garantire una presenza in sicurezza”.

A dirlo, in un’intervista al “Corriere della Sera”, la ministra dell’Universita’ Cristina Messa. Critica chi non vuole il Green pass?

“Non si tratta di dare giudizi, ma di convincere quelli che oppongono obiezioni ragionevoli – risponde la ministra – se hanno timore o sono influenzati dalle fake news, abbiamo il dovere di responsabilizzarli”.

E, interpellata sulla possibilita’ che l’universita’ possa pagare i tamponi a chi non ha il Green pass, la ministra sottolinea: “Lo ribadisco: e’ insostenibile. Gli studenti pero’ sono un’altra categoria e hanno diritto allo studio. Tra l’altro i non vaccinati sono pochi, intorno al 10%.

Ai fragili che non possono vaccinarsi, ad esempio, darei il tampone gratis, agli altri non so: ma bisogna procedere con gradualita’ ed evitare asimmetrie. Vediamo prima come va il rientro dei lavoratori. Non vorrei ci fossero ulteriori polemiche”.

Quanto alla protesta di una studentessa dell’ateneo di Bologna, Messa afferma: “Il caso della studentessa che e’ entrata senza Green pass e’ un caso isolato: ci sono altri studenti che non vogliono o sono contrari al green pass, non possiamo negarlo. Ma sono una piccola minoranza rispetto a quelli che vogliono tornare in presenza”.