Serie A2 maschile: terzo successo di fila per il Ct Palermo Giacalone e compagni battono 5-1 il Tc Lecco, le ragazze cadono a Saronno

Giornata positiva, l’ennesima, per la compagine maschile di serie A2 del Ct Palermo che supera in casa per 5-1 il Tc Lecco e conquista il 3° successo di fila. Cade invece sui campi indoor in veloce di Saronno la squadra femminile battuta 3-1 dal Club Tennis Ceriano.

I ragazzi di coach Davide Cocco hanno rispettato i favori del pronostico in quanto i lombardi nelle due precedenti gare avevano raccolto zero punti. La sfida si è decisa già dopo i quattro singolari vinti dagli stessi protagonisti dell’affermazione di domenica scorsa a Torino, ovvero Omar Giacalone, Pietro Marino, Claudio Fortuna e Gabriele Piraino. Tutte affermazioni agevoli, tranne che per Marino che ha concesso il primo parziale al suo avversario e ha recuperato nel 2° uno svantaggio di quattro giochi a due.

Per quanto concerne i doppi, da segnalare che a metà del secondo set di entrambe le sfide, la pioggia ha determinato lo spostamento dai campi del Ct Palermo a quello indoor in cemento del TC2.

Un punto per parte, Giacalone – Mineo per i siciliani, Pozzi – Martini per i lombardi.

Prossima sfida per Giacalone e compagni, domenica 24 ottobre in trasferta a Bassano che ieri (domenica) ha pareggiato 3-3 a Firenze.

Nell’altra gara, successo esterno del Tc Mario Stasi Lecce in Piemonte contro Ronchiverdi.

Domenica amara invece per le ragazze, sconfitte 3-1 sui campi in cemento indoor del Club Tennis Ceriano, sfida che si sapeva fin dalla vigilia sarebbe stata complicata vista la caratura delle tenniste lombarde.

L’unico punto per il Ct Palermo è giunto per mano della belga Lara Salden. Sconfitte invece per Giorgia Pedone contro top 400 Wta Anna Turati e per Virginia Ferrara superata da Maria Aurelia Scotti. Sul punteggio di 2-1 per il Ceriano, le lombarde Turati – Scotti hanno sconfitto Bilardo – Pedone.

Ricordiamo che il team capitanato da Alessandro Chimirri nelle due precedenti gare aveva colto altrettanti successi contro Plebiscito Padova e Ct Bari

Prossima gara, sabato 30 ottobre, in viale del Fante contro le piemontesi del Tennis Beinasco.

CT PALERMO – TC LECCO 5-1

Giacalone b. Vola 6-1 6-2

Marino b. Martini 3-6 7-5 6-4

Fortuna b. Pozzi 6-2 6-1

Piraino b. Valsecchi 6-4 6-1

Pozzi – Martini b. Piraino – Marino 4-6 7-6 10-5

Giacalone – Mineo b. Giudici – Vola 6-4 5-7 12-10

CLUB TENNIS CERIANO – CT PALERMO 3-1

Turati b. Pedone 6-1 6-1

Salden b. Scala 7-6 6-2

Scotti b. Ferrara 6-2 7-5

Scotti – Turati b. Bilardo – Pedone 6-3 6-4