Ora solare: torna stanotte, lancette orologio indietro di 60 minuti

Torna l’Ora solare. Questa notte si dovranno mettere indietro le lancette di un’Ora. Il cambio di orario avverrà alle 3 del mattino di domenica.Di fatto si guadagna un’Ora di sonno, ma avremo giornate più corte e verrà buio più presto la sera. La Ue ha chiesto agli Stati membri di scegliere tra Ora solare e Oralegale entro il 2021.

Il tema è affrontato da Altroconsumo che sul sito web sottolinea che “si tratta di una condizione che impatta certamente sui consumi elettrici e di gas, in un momento in cui i rincari delle materie prime hanno fatto schizzare alle stelle le bollette dell’ultimo trimestre dell’anno, arginati solo dalle misure purtroppo solo provvisorie del Governo.

“L’Ora legale, introdotta in Italia nel 1966, è un sistema che permette di sfruttare al meglio le ore di luce durante tutta la bella stagione. Tra marzo e ottobre, infatti c’è a disposizione naturalmente più luce, dato che il sole, in questo periodo dell’anno, sorge prima (in Italia verso le 4:30) e tramonta più tardi (verso le 20). – spiega Altroconsumo – Spostando avanti le lancette di un’Ora, le ore di luce coprono meglio le ore destinate alle attività umane, permettendo di fatto di godere di un’Ora di luce in più alla sera”.