Marijuana stesa ad essiccare sul terrazzo: arrestato 45enne

Un 45enne con precedenti di polizia sorpreso con 200 grammi di marijuana è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Mazara del Vallo, nel Trapanese, per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto mentre i militari stavano svolgendo delle indagini relative ad alcuni furti in abitazione commessi in zona nei giorni scorsi. Nell’appartamento dell’uomo sono stati trovati 200 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi, oltre alla somma contante di 300 euro, considerata provento dell’attività illecita.

La droga era stata autoprodotta dal 45enne: la gran parte è stata trovata sul terrazzo ad essiccare mentre altri quantitativi più piccoli, già pronti per essere spacciati, si trovavano all’interno di vari mobili. Al termine delle attività formalità di rito, l’uomo è stato arrestato. L’arresto è stato convalidato.