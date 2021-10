Di Caro (M5S): “Movimento sempre vivo, le Cassandre del disastroso centro-destra sono servite”.

“Ancora una volta chi aveva intonato il de profundis, l’ennesimo, per il Movimento 5 stelle sarà costretto a masticare amaro: i risultati delle urne confermano la crisi del centro-destra e ribadiscono la vitalità del Movimento che, ci dispiace per le tante Cassandre in servizio permanente effettivo a destra, col nuovo corso Conte è destinato a tenere ancora a lungo la scena in Sicilia”.

Questo quanto dichiarato dal capogruppo del M5S all’Ars Giovanni Di Caro. “Le vittorie a primo turno che si profilano ad Alcamo e a Caltagirone, i ballottaggi nella mia Favara, a Lentini e a San Cataldo testimoniano che lavorare con le alleanze sui temi comuni che interessano alla collettività non solo è possibile, è pure vincente”.