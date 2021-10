Caltanissetta, ComunicArte: Lions Club promuovono un progetto di creatività alla casa circondariale

Il Lions Club di Caltanissetta, diretto per questo anno sociale da Calogero Pernaci, ha promosso l’iniziativa “ComunicArte”.

Un progetto che punta alla promozione della libertà mentale in un luogo dal quale non è possibile uscire: la casa circondariale di Caltanissetta diretta da Giuseppe Russo.

“L’arte – spiega Pernaci – crea, redima e libera per questo abbiamo puntato su di essa in un luogo in cui estro e talento rischiano di diventare latenti o inespressi”.

Sono state coinvolte sette persone che realizzeranno dei murales nelle aree accessoriali e luoghi frequentati e vissuti dai detenuti per rendere più gradevoli gli spazi comuni.

A supervisionare incontri e la fase realizzativa sarà l’architetto Michelangelo Lacagnina.