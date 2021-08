Villalba, conclusi i festeggiamenti estivi di San Giuseppe. Messa all’aperto con l’arcivescovo di Siracusa mons. Lomanto

VILLALBA – Per la festività estiva in onore di San Giuseppe, Patrono di Villalba, celebrazione di messa solenne, all’aperto, ieri pomeriggio, nella piazza principale di Villalba, la cui liturgia è stata presieduta dall’arcivescovo di Siracusa mons. Francesco Lomanto, per il secondo anno consecutivo, da quando cioè ricopre tale prestigiosa carica. Una festa estiva sentita e partecipata dai villalbesi, anche in tempo di pandemia con tutti i limiti che le vigenti restrizioni governative impongono, appunto, per scongiurare il rischio del contagio. Una festa gioiosamente iniziata la mezzanotte precedente, allorquando, fra le fastose luminarie che brillavano di tripudio festaiolo, le campane hanno suonato a distesa per annunciare l’inizio delle celebrazioni in onore di San Giuseppe, a cui hanno partecipato nell’operatività componenti della Confraternita di San Giuseppe e la Schola Cantorum, diretta dal Maestro Claudio Misuraca. La benedizione e distribuzione del pane, le celebrazioni liturgiche, con la presenza delle autorità civili e militari, delle confraternite e congregazioni locali, l’Esposizione Eucaristica, l’ atto di affidamento della città a San Giuseppe da parte del Sindaco Paola Immordino, l’intrattenimento musicale della banda musicale S. Cecilia e, al termine delle celebrazioni, i fuochi pirotecnici, hanno reso gioiosa, come tanto tempo fa, la festa patronale estiva che, da qualche anno, per ragioni diverse, era andata giù di tono. Tanta soddisfazione in giro per la buona riuscita della festa, ancorché senza processione della statua del Santo per le vie del paese, e tanta voglia di un presto ritorno alla normalità.