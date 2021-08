Eccellenza. Nuovo colpo di mercato per la Nissa: preso il centrale difensivo Omar Diop.

Per la Nissa arriva un top player della difesa. Ecco Omar Diop, centrale difensivo, altezza 1,96 del Senagal ma con una grande esperienza calcistica in Italia! Omar ha firmato questa mattina la lista che lo lega alla società di via Cavour, alla presenza del patron Arialdo Giammusso e del direttore sportivo Giancarlo Bonsignore.

Un curriculum ricco quello del forte difensore senegalese. Ha iniziato la sua carriera con il Pro Sesto (Serie C1), poi la Sanbonifacese (C2). Lo scorso anno all’Enna, ha anche indossato le maglie di Siracusa, Palazzolo, Biancavilla (vincitore del campionato di Eccellenza), Tiger Brolo, Orlandina e Vittoria.