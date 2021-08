Come si potrà seguire la Seria A quest’anno

C’è stato già parecchio fermento alla fine dello scorso campionato, quando è stata ufficializzata la notizia che per seguire la Serie A live ci sarà bisogno per forza di un abbonamento a DAZN, la piattaforma di streaming che si è aggiudicata l’appalto per le partite del campionato italiano.

In realtà tra gli esperti del settore c’era già ben più di una voce che aveva suggerito un abbondono della titolarità del campionato da parte di Sky a favore di un altro investitore. Forse in pochi però avrebbero previsto un cambio così deciso verso una sola piattaforma, anziché la formula che si era sviluppata durante la scorsa stagione.

Il fatto di avere alcune partite un po’ di qua e un po’ di là, ha comunque spiazzato spesso i vari telespettatori che rincorrevano le partite della propria squadra del cuore da un sito di streaming all’altro, con l’incertezza su dovesi potesse vedere effettivamente la sfida tanto sognata per tutta la settimana.

Niente paura, ci sono delle ottime offerte

La possibilità di avere quindi tutte le partite del campionato di Serie A su una stessa piattaforma, di certo faciliterà un po’ le cose e non causerà più smarrimenti da parte dei molti utenti che avevano fino alla stagione scorsa espresso un po’ di perplessità.

Una buona notizia viene anche dal fronte del costo dell’abbonamento. Gli utenti che già in precedenza si erano registrati alla piattaforma DAZN, potranno continuare a vedere tutti i contenuti del sito in streaming ad un prezzo di favore, rispetto a chi, dovrà sottoscrivere un abbonamento nuovo di zecca.

Tutto sommato, anche nel caso di una nuova iscrizione, ci si potrà facilmente accordare con un piccolo gruppo di amici e, pandemia permettendo, si potrà trovare una piacevole scusa per ritrovarsi il sabato o la domenica tutti assieme davanti ad un televisore e tifare per la propria squadra del cuore, bevendo una bella birra fresca e scambiando quattro chiacchiere.

Se invece siete dei solitari e volete gustarvi in tutta tranquillità la super sfida della settimana, sappiate che il costo dell’abbonamento non è affatto eccessivo, considerando anche le varie piattaforme già attive sul territorio italiano.

Un costo abbordabile per godere del grande calcio anche durante la prossima stagione.

Dove vedere la Champions League

Per quanto riguarda la Champions League invece, se la vostra squadra del cuore vi parteciperà e vorrete a tutti i costi seguire le sue gesta, dovrete procurarvi un abbonamento ad Amazon Prime. Esattamente quello che molto probabilmente avete già e che state sfruttando solo per fare acquisti rapidi e sicuri.

Con lo stesso abbonamento avrete infatti anche la possibilità di accedere alla sezione video e godervi, oltre alle molte serie tv e ai grandi film di intrattenimento, le varie fasi della Champions League e trascorrere nel migliore dei modi il martedì o il mercoledì sera in compagnia delle squadre di calcio più forti d’Europa che sono pronte a darsi battaglia ancora una volta per la conquista della coppa più prestigiosa del panorama calcistico mondiale.