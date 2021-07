Teatro: parte la tournée di “Fedra” dopo l’anteprima al Palmintelli di Caltanissetta

Debutto in prima nazionale il 31 luglio per lo spettacolo ‘Fedra’ al Teatro Antico di Segesta dove sarà in scena per le ‘Dionisiache 2021’ anche 1, 4 e 8 agosto – dopo le anteprime al parco archeologico Palmintelli di Caltanissetta e all’area archeologica di Eraclea Minoa – Prodotto dal Teatro della Città di Catania, diretto da Manuel Giliberti, è interpretato da Viola Graziosi (Fedra) con in scena Riccardo Livermore (Ippolito), Debora Lentini, Alessandra Costanzo, Graziano Piazza, Liborio Natali, con muscihe di Antonio Di Pofi. ‘Fedra’ è il campo di battaglia in cui si scontrano passione e ragione, sentimento e razionalità, attingendo alla grandezza del mito e dei suoi insegnamenti senza tempo presenti nelle tragedie greche.

“Quando sono stato invitato dal Teatro della Città a sviluppare una mia regia per ‘Fedra’ – spiega il regista Manuel Giliberti – non ho potuto fare a meno di legarla idealmente al mio spettacolo del 2020 ‘Arianna nel labirinto’: Arianna e Fedra, in fondo, sono entrambe vittime di Teseo. In due modi diversi, tutte e due subiscono il fascino, l’arroganza e il maschilismo violento di questo uomo rude che non sembra avere sentimenti”.

“Fedra pone un tema molto femminile – sottolinea la protagonista Viola Graziosi – quello dell’amore, della passione amorosa, del desiderio, dell’Eros e ci mostra il limite tra ragione e istinto. Per avvicinarla a me, donna oggi, per comprenderla e potermi mettere in ascolto della sua vibrazione, ho eliminato ogni giudizio sociale, morale, occidentale”.