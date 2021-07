San Cataldo. Conferito ad Eugenio Di Francesco il Premio Sant’Anna 2021.

SAN CATALDO. Presso la Chiesa Sant’Anna in San Cataldo il Presidente del Comitato di Quartiere Pizzo Carano Sant’Anna Vincenzo Siracusa ha conferito ad Eugenio Di Francesco il “Premio Sant’Anna 2021” per mani della Dott. Di Raimondi, Commissario Straordinario del Comune. A presenziare la Celebrazione Euucaristica Mons. Enrico Dal Covolo attuale Assessore in Vaticano del Pontificio comitato di scienze storiche e Presidente del Comitato Scientifico dell’Accademia Bonifaciana insieme al Presidente dell’Accademia Bonifaciana dott. Sante De Angelis.

Il vincitore del premio, da sempre impegnato sul fronte della legalità, ha sottolineato: “Ho avuto la gioia di avere accanto a me il Tenente Salvatore Pulito del Comando Carabinieri di San Cataldo. Un premio che condivido con la Gloriosa Arma dei CC e con tutti coloro che in questi mesi hanno deciso di mettersi nella parte dello stato, attraverso la forza e il coraggio della denuncia.

Un premio che appartiene alla squadra di cui mi onoro di far parte di ricoprire il ruolo di Referente per le province di Agrigento, Caltanissetta e Enna con SOS Impresa – RETE PER La Legalità. Coordinamento regionale della Campania; con me, oltre alle vittime presenti, mi ha onorato della sua presenza l’avv. Renata Accardi legale della provincia Nissena.

Eugenio Di Francesco ha anche ringraziato il presidente del comitato di quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna, Vincenzo Siracusa annunciando che, a breve, Rete per la legalità sarà presente a San Cataldo. E proprio lo stesso Di Francesco ha annunciato che a San Cataldo a breve nascerà un presidio di Legalità dove Vincenzo Siracusa sarà punto di riferimento e presidente. (Foto di Josè Randazzo).