Rassegna Stampa. Caltanissetta: “Niente Tari 2021 per attività colpite dalla crisi”

«Le attività colpite dalla crisi non pagheranno la Tari 2021». Con malcelata soddisfazione l’assessore Luciana Camizzi ha così commentato l’esito del Consiglio comunale di Caltanissetta che ha visto l’approvazione (con 13 voti favorevoli, tutti M5S) delle tariffe Tari per anno in corso. «Il risultato finale di abbattimento dell’importo totale della Tari 2021 – aggiunge l’asses – sore ai Tributi – è stato reso possibile soprattutto grazie alle risorse reperite dall’Amministrazione (circa 2 milioni di euro) utilizzate per alleggerire il peso dell’imposta». Una parte deriva dal cosiddetto “Fondone” (dove sono confluiti i trasferimenti dello Stato) e dal fondo perequativo regionale per complessivi 1,6 ,ilioni di euro (1 milione dalla Regione, 600 mila dallo Stato) che possono essere utilizzati esclusivamente per aiutare le attività commerciali, economiche e produttive con riduzione delle tariffe delle utenze non domestiche.

L’Amministrazione e il Consiglio (che ha approvato la proposta) hanno deciso di indirizzare gli aiuti ad alcune attività più colpite dall’emergenza pandemica e costrette a chiudere durante i 38 giorni di “zona rossa”: palestre, scuole di danza, associazioni culturali e sportive, cinema, teatri, ludoteche, asili nido privati, alberghi, bed and breakfast, negozi di abbigliamento, calzature, parrucchieri, estetiste, barbieri, artigiani, carrozzerie, ristoranti, pizzerie, pizze al taglio, attività industriali, che avranno una riduzione del 100% di parte fissa e parte variabile.

Questo significa che gli avvisi che le varie attività commerciali, economiche, produttive riceveranno non dovranno essere pagati. «Chi ha già ricevuto bollette e rientra nell’esenzio – ne, non dovrà pagare nulla – precisa l’assessore – Chi ha già pagato la prima rata potrà chiedere il rimborso della somma o portarlo a conguaglio nel 2022». Inoltre, le nuove tariffe prevedono la riduzione del 75% per uffici privati e studi professionali; restano esclusi da questa agevolazione le agenzie funebri e di intermediazione e tutte quelle attività che anche con le restrizioni della pandemia hanno potuto lavorare. Per le utenze domestiche sono stati previsti circa 450.000 euro (300.000 arrivati dallo Stato, 150.000 dal bilancio comunale) da destinare ai contribuenti che possono essere ammessi al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica, di gas e di servizio idrico integrato.

«La percentuale di esenzione – spiega Luciana Camizzi – verrà stabilita entro questo mese sulla scorta delle richieste che arriveranno. Per queste utenze si garantirà il mantenimento della tariffa del 2020, con una piccola forbice di differenza dettata dalla composizione dei diversi nuclei familiari». «L’approvazione delle tariffe Tari 2021- rileva il capogruppo M5S Michele D’Oro che ha emendato la proposta di delibera – è un importante risultato per i cittadini nisseni, conseguito grazie al lavoro sinergico del nostro gruppo». «È bene ricordare – conclude l’assessore Camizzi – come queste riduzioni si vadano a sommare a quelle già messe in campo nel 2020 per tutte le utenze non domestiche che avevano beneficiato di una riduzione pari al 90% della parte variabile rispetto al 2019».

«Ci siamo concentrati – ha aggiunto il sindaco Roberto Gambino – su come dare sollievo soprattutto alle attività colpite da chiusure e limitazioni. Riteniamo di poter dare un minimo sollievo a tutti gli utenti, utilizzando tutte le somme del bilancio». Nella seduta, approvati anche gli altri due punti all’ordine del giorno, ovvero la delibera sul Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e le modifiche al regolamento sull’applicazione della Tari. Su questi due argomenti gli 8 consiglieri di opposizione presenti si sono astenuti. Gli stessi hanno invece abbandonato i lavori quando si è affrontato l’argo – mento delle tariffe Tari 2021.