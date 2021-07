Mussomeli, 24 luglio: 3 storie di … famiglia. Ed è anniversario

MUSSOMELI – 24 luglio: una data di calendario con 3 storie di vita e amore

Era il 24 luglio del 1971 quando due giovani coppie innamorate decidono di sposarsi.

Rosa e Stefano Arnone, emigrati da Marianopoli, si sposano in Germania dove lavorano e hanno intenzione di costruire il loro futuro.

Lucia e Calogero Mantio si sposano a Sutera ma partono immediatamente per Torino dove si stabiliranno per qualche anno e dove ipotizzano di poter porre le basi definitivamente per i loro figli.

Due storie parallele, senza nessun punto di apparente contatto, che trovano il loro massimo comune divisore nei loro figli.

Luisa Arnone e Giuseppe Mantio si sposano il 24 luglio del 2001.

Nella chiesa di Santa Maria del Gesù di Mussomeli si è svolta oggi la celebrazione delle nozze d’oro delle coppie Arnone e Mantio alla presenza delle loro famiglie e amici.

L’occasione è giunta propizia per benedire anche il 20° anniversario del matrimonio dei loro figli.

Eventi che profumano tanto di famiglia.