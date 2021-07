Maltempo: nubifragio a Palermo, strade allagate e disagi

Nubifragio stanotte su Palermo e provincia, con decine di interventi dei vigili del fuoco in poche ore. Strade allagate, scale trasformate in ruscelli, automobilisti che hanno avuto bisogno di soccorso perche’ intrappolati in sottopassaggi, quelli piu’ comuni. Le zone piu’ colpite nel capoluogo dell’isola erano quelle di viale Regione Siciliana e di piazza Indipendenza, ma anche l’area intorno all’ospedale Buccheri-La Ferla. Diversi anche i sopralluoghi dei pompieri in abitazioni in cui la pioggia ha provocato infiltrazioni. L’allerta meteo della Protezione civile regionale e’ arancione su tutta la Sicilia.