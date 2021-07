Italia, palpeggia una 20enne e tenta di caricarla sulla sua auto: lei lo stende con un pugno

Domenica, intorno alle 3, una 20enne stava percorrendo la pista ciclabile tra Punta e Marina di Ravenna (Ravenna). A un certo punto, un uomo le ha tagliato la strada in auto, è sceso dalla macchina e l’ha prima afferrata e strattonata per poi palpeggiarla e tentare di caricarla sul mezzo. Non sapeva però di trovarsi davanti un’esperta di arti marziali. La giovane, un’italo-inglese residente a Tredozio (Forlì-Cesena), ha infatti reagito stendendolo con un pugno..

Come riportano i giornali locali, dopo aver steso l’uomo, la 20enne è fuggita e poi ha denunciato l’accaduto. Tuttavia, all’arrivo sul posto delle forze dell’ordine, l’aggressore era già andato via. Ora gli uomini della polizia locale gli danno la caccia. La vittima ha cercato di fornire quante più informazioni possibili affinché vengano identificati uomo e auto. Si cerca una persona sulla quarantina, altezza tra il metro e settanta-ottanta, di carnagione olivastra. L’indagine – coordinata dal pm Cristina D’Aniello – è in corso.