Campofranco. Covid. Il 2 agosto nuova giornata di vaccinazione. Nelle 2 precedenti 1000 vaccinati.

CAMPOFRANCO. Dopo i circa 400 vaccinati nella prima giornata e i circa 600 nella seconda, a Campofranco è prevista una terza giornata di vaccinazioni che si svolgerà il 2 Agosto al Palasport Giovanni Paolo II. Lo ha annunciato il sindaco Rino Pitanza che ha incontrato i vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta nelle persone del Direttore Sanitario Marcella Santino, del responsabile delle vaccinazioni dott. Benedetto Trobia e del responsabile del presidio sanitario di Campofranco dott.ssa Cettina Di Leo pianificando la terza giornata di vaccinazioni.

Come ha spiegato il sindaco, sarà una sorta di “open day” con la possibilità di vaccinazioni aperte a tutti, sia ai residenti di Campofranco che quelli di altri comuni e anche ai numerosi emigrati che sono presenti in paese e nei paesi vicini in questo periodo. Per le prenotazioni basta recarsi direttamente presso il presidio sanitario locale (“Ospedaletto”) diretto dalla dott.ssa Cettina Di Leo che curerà tutto quello che riguarda la parte medica e di prenotazione oppure, se si vuole, chiamare telefonicamente gli amministratori di Campofranco che si faranno da tramite. L’invito è rivolto soprattutto alla popolazione giovanile, ancora sottodimensionata in materia di vaccinazioni.