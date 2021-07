Caltanissetta, violenza negli ospizi. Versace (FI): “governo intervenga”

“Dopo il caso della ragazza di Taranto abusata per oltre un anno dagli autisti del trasporto pubblico, ieri è giunta la notizia dell’ennesimo episodio di violenza contro persone con disabilità. A Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, i carabinieri hanno dovuto eseguire tre arresti e due interdizioni alla professione per episodi di violenza sessuale e fisica su alcuni ospiti di una struttura di degenza per ospiti fragili.

Non si può più tacere, non possiamo più trattenere lo sdegno e la rabbia dinanzi alle continue violenze subite da persone con disabilità e agli abusi, quasi sempre di natura sessuale, verso le donne con disabilità.

Nell’ottobre del 2019, la Camera dei deputati approvò una mozione a mia prima firma che, tra le altre cose, impegnava il governo ad agevolare la denuncia dei maltrattamenti subiti dalle donne con disabilità, sostenere economicamente e psicologicamente le vittime, istituire corsi di formazione specifica sul trattamento di casi di violenza subiti da donne con disabilità e promuovere delle efficaci campagne di comunicazione istituzionali per sostenere le denunce e contrastare questi raccapriccianti episodi ancora troppo diffusi.

Per questo, ho appena depositato un’interrogazione al ministro Stefani per esortare il governo ad onorare quegli impegni.

Serve un segnale forte e deciso della presenza dello Stato volto a contrastare questo odioso e intollerabile fenomeno”. Così Giusy Versace, deputata e responsabile del dipartimento pari opportunità, disabilità e sport di Forza Italia.