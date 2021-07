Caltanissetta, Euroform cresce e inaugura la nuova sede.​ Nuovi sbocchi professionali per il futuro degli studenti​

La Scuola professionale dei mestieri Euroform continua a scommettere su Caltanissetta, confermandosi polo d’eccellenza per l’istruzione, la formazione professionale e la crescita di migliaia di giovani.

Il segno tangibile di questo investimento sul territorio è l’inaugurazione – prevista per martedì 13 luglio alle ore 19.30 – della nuova sede di via Kennedy 44. Nuovi locali più ampi per accogliere gli studenti e ospitare i laboratori tecnici di Operatori del Benessere e Informatica, nei quali le ragazze e i ragazzi potranno continuare a seguire le lezioni e perfezionare i loro percorsi di studi. Nuovi spazi per la scuola che innalzano la qualità della didattica offerta agli studenti e garantiscono un maggiore distanziamento, nel rispetto dei protocolli sanitari.​



L’inaugurazione della nuova sede di Caltanissetta sarà un grande momento di festa per la comunità Euroform, con la partecipazione dei dirigenti, dei docenti, del personale di segreteria, degli studenti e delle loro famiglie e la degustazione di aperitivi, stuzzichini e dessert sapientemente preparati dagli allievi dei corsi di Operatore della Ristorazione e della Trasformazione Agroalimentare sotto la sapiente guida dei loro insegnanti.​



Anche Euroform chiude un anno scolastico impegnativo e apre una fase di rilancio che vede la Scuola Professionale dei Mestieri attivare nuovi percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e consolidare la sua preziosa partnership con Apple, che assicura i vantaggi dell’innovazione offerti dalla didattica digitale grazie alla dotazione gratuita di iPad agli studenti, oltre al kit didattico fornito dalla Scuola. Un investimento fortemente voluto dall’Istituto scolastico che punta a potenziare il livello di apprendimento dei ragazzi e migliorare l’interazione con i docenti.



«L’ampliamento e l’inaugurazione della nuova sede di Caltanissetta rappresenta una tappa importante del progetto di crescita della nostra scuola professionale e dell’intera comunità locale – commenta Salvatore Licata, presidente di Euroform -. La formazione professionale, infatti, è un investimento concreto che garantisce un ritorno allo sviluppo del territorio e delle sue persone. Una polizza sul futuro perché laddove esiste una scuola di formazione professionale, non esiste il rischio che i nostri giovani abbandonino l’istruzione e aumenta la possibilità di aggiornare le loro competenze da mettere al servizio delle imprese e della comunità».



«In questi anni Euroform ha coinvolto molti insegnanti, tanti giovani validi professionisti e docenti alcuni dei quali vantano un’esperienza nella scuola pubblica – aggiunge il presidente di Euroform -. A loro abbiamo affidato il compito di seguire i nostri ragazzi, coltivare le loro passioni e il loro talento con l’obiettivo di saper coniugare la crescita professionale con la formazione umana. Un binomio inscindibile per chi vuole mettersi in gioco nel mondo del lavoro, concretizzando quel principio di cittadinanza attiva su cui la squadra Euroform scommette per formare cittadini consapevoli, responsabili e capaci di essere risorsa per la comunità nella quale vivono e protagonisti del presente e del futuro che gli appartiene».



Maggiori informazioni sui percorsi scolastici attivati da Euroform – Scuola Professionale dei Mestieri sul sito www.euroformweb.it o sui canali Facebook e Instagram.