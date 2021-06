Caltanissetta: Plastic Free invita volontari per ripulire la Piazzetta della Repubblica

Venerdì 11 giugno 2021 alle 18,30 a Caltanissetta torna all’opera la squadra fluida di Plastic Free.

Il comitato locale ha scelto la Piazzetta della Repubblica in via Turati come nuovo obiettivo per ridurre il degrado cittadino.

“Sono gli eroi in maglia blu – ha sottolineato la referente cittadina di Plastic Free Sonia Di Marca -. Sono cittadini che scelgono di sensibilizzare il rispetto del territorio attraverso l’esempio e non soltanto con le parole”.

Non si tratta di un servizio in sostituzione di quello pubblico bensì un modo per far comprendere come le aree comuni e gli spazi verdi vadano rispettati al pari di quelli privati.

Un concetto che va ribadito con forza dato che, talvolta, solo poche ore dopo l’intervento di riqualificazione urbana, cittadini incivili tornano a imbrattare strade e quartieri. Proprio come è avvenuto in via Malta qualche settimana fa.

“Raccogli e sensibilizza” ha lo scopo di coinvolgere famiglie e ragazzi scegliendo luoghi molto frequentati ma, purtroppo, vittima di abitudini incivili.

Nonostante la presenza di cestini, infatti, gli utenti e i fruitori degli spazi pubblici continuano a preferire il terreno o la pavimentazione come principale “contenitore di rifiuti”.

Partecipare all’iniziativa è facile: basterà presentarsi all’ora e luogo di riunione, in questo caso alle ore 18,30 alla Piazzetta della Repubblica di via Turati, muniti di guanti e buona volontà.

Per poter organizzare al meglio il gruppo di volontari, Plastic Free invita a confermare la partecipazione registrandosi al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/11-giu-caltanissetta/

Nella foto: la squadra di volontari che ha partecipato alla riqualificazione del Giardino della Legalità al quartiere San Luca