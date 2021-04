Calcio, Eccellenza girone A. La Nissa domenica a Marineo. Giammusso: “Portiamo la squadra in alto”

Comincia una settimana importante per la Nissa. Domenica prossima infatti, riprende il campionato di Eccellenza, in formato ridotto, e la squadra biancoscudata sarà impegnata in trasferta con il Marineo. Il presidente Arialdo Giammusso, quando siamo appunto in un momento cruciale della stagione, ha voluto fare alcune considerazioni. “Apprendo con piacere le notizie che mi riportano che in tutta la Sicilia si è tornati a parlare della Nissa – dice il Presidente – e che ci sono grandi aspettative su di noi. I primi risultati del nostro lavoro, a livello di rilancio del “brand” Nissa cominciano a vedersi.

Adesso dobbiamo cominciare – sottolinea Giammusso – a raccogliere i risultati che contano: quelli sul campo. Il nostro progetto parte con umiltà e soprattutto con la serenità che ci consentirà di giocare divertendoci. Abbiamo un meraviglioso spogliatoio, un gruppo coeso in maniera esemplare, un mister giovane e preparatissimo, uno staff tecnico di primo livello: “dove vogliamo arrivare?” Ai triangolari finali e poi lì giocarcela. Siamo una squadra -aggiunge il presidente- quasi tutta rinnovata, 15 i nuovi arrivi in rosa con i pro e i contro che ciò comporta. Sono certo che cresceremo di partita in partita: a fine campionato tireremo le somme. Abbiamo appena iniziato il nostro lavoro e guardiamo avanti con tanta voglio di portare la Nissa sempre più in alto”.

Il girone A, dove militano Sancataldese e Nissa, dopo i ritiri di Parmonval, Pro Favara, Monreale, Castellammare, Casteltermini e Unitas Sciacca, è rimasta con sole 10 formazioni e c’è l’incognita Mazara. La LND Sicilia dopo tutte queste rinunce di società a proseguire ha annullato la prima parte di stagione e deciso la ripartenza da zero per tutti. Al termine del solo girone di andata le prime sei verranno suddivise in due triangolari valevoli per la promozione in D. Prima, terza e sesta classificata in un girone, seconda, quarta e quinta nell’altro girone. Niente retrocessioni.

Ecco il calendario. Prima giornata (11-4) Oratorio San Ciro e Giorgio- Nissa; seconda (18-4) Nissa-Marsala; terza (25-4) Akragas-Nissa; quarta (mercoledì 28-4) Nissa-Sancataldese; quinta (2-5) Nissa-Dolce Onorio Folgore; sesta (9-5) Canicattì-Nissa; settima (16-5) Nissa-Don Carlo Misilmeri; ottava (mercoledì 19-5) Cus Palermo-Nissa; nona (23-5) Nissa-Mazara