Trasporti, Cancelleri: “Al via a stazione treni Fontanarossa”

Il 13 marzo verra’ inaugurata la stazione ferroviaria dell’aeroporto Fontanarossa di CATANIA: l’importante scalo catanese si potra’ quindi raggiungere anche in treno. Sono stati completati infatti i lavori di costruzione della stazione e della relativa strada di collegamento. A renderlo noto il Sottosegretario delle Infrastrutture e della Mobilita’ Sostenibili Giancarlo Cancelleri, che afferma: “Lo Stato porta la normalita’ e la modernita’ anche in Sicilia e lo fa di pari passo ai lavori di investimento sull’intermodalita’ in tutto il territorio italiano”.

Domani, Cancelleri si rechera’ presso la fermata Fontanarossa per accertare la conclusione dei lavori. L’opera, inserita nel contratto di programma Mit-rfi 2017-2021, e’ costata circa 5 milioni di euro e fa parte di un lungo elenco di opere e interventi che Rfi e Mit hanno programmato per l’ammodernamento della linea ferrata nell’Isola e il rilancio del trasporto su ferro. “Importante per la realizzazione del progetto – continua Cancelleri – la collaborazione tra istituzioni. Accanto a Rfi infatti anche la Sac, societa’ che gestisce l’aeroporto di CATANIA, con un significativo impegno di oltre 1,5 milioni di euro, per la realizzazione delle opere annesse alla fermata per il raggiungimento dello scalo”.

“L’impegno dell’ing. Leocata, responsabile struttura operativa progetti CATANIA della Direzione Investimenti Rete Ferroviaria di RRfi e dell’amministratore delegato di Sac Nico Torrisi – sottolinea il sottosegretario – hanno permesso di raggiungere un importante obiettivo che ispira quella mobilita’ sostenibile da cui il Ministero ha voluto prendere anche il nome. L’intermodalita’ nella mobilita’, soprattutto in una visione sempre piu’ sostenibile dei trasporti, e’ un principio di azione cardine di questo governo per garantire servizi ai cittadini e ottimizzare al meglio le infrastrutture del nostro Paese”.