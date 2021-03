Letta nuovo segretario del Pd: “Parlerò con tutti, dobbiamo essere forti e uniti”

Enrico Letta intende “parlare con tutti” nelle prossime settimane, da Leu a Matteo Renzi, per costruire il centrosinistra che poi dovrà andare “all’incontro i 5 stelle”, perché senza coalizione si perde.

Parlando all’assemblea del partito, Letta spiega: “Dobbiamo pensare che abbiamo vinto e governato quando abbiamo fatto coalizioni, quando siamo andati per conto nostro abbiamo perso.

La coalizione è fondamentale, essere aperti alle alleanze. Ad aprirci ci si guadagna sempre”.

“Parlerò nelle prossime settimane con tutti coloro che fuori dal Pd possono essere interessati a un dialogo e a un linguaggio comune per arrivare a un risultato alle prossime elezioni: Roberto Seranza, Emma Bonino, Carlo Calenda, Matteo Renzi, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli.

Questo nostro centrosinistra andrà all’incontro con il Movimento 5 stelle, che sarà guidato da Giuseppe conte, al quale va il mio saluto affettuoso.

Questo incontro con 5 stelle è un incontro che dobbiamo fare sapendo che non sappiamo ancora come sarà 5 stelle guidato da Conte. Andiamo con rispetto e con grande attenzione. Sarà un rispetto e un’attenzione che penso sarà tipica del nostro partito”. Aggiunge Letta: “Dobbiamo avere tanto filo da tessere. Dobbiamo essere un partito forte e unito, con una logica espansiva.

Sennò non ce la faremo. Quello che sto proponendo è un percorso difficile, molto ambizioso. Ma per me Pd non sarà mai un piccolo partito marginale, o ha l’ambizione di costruire la coalizione che vince e guida il paese oppure perde la sua ragione di essere”.