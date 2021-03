Covid. Gimbe: in Sicilia in peggioramento l’indicatore dei casi attualmente positivi.

Dal 17 al 23 marzo, secondo l’analisi da parte della Fondazione Gimbe, in Sicilia risulta in peggioramento l’indicatore relativo ai “Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti” (338, erano 303 settimana precedente) e si registra un aumento dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente (variazione percentuale pari al 20,3%).

Sempre secondo i dati forniti dalla Fondazione Gimbe, sono al momento sotto soglia di saturazione i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica 21% (media Paese 43%) e terapia intensiva al 15% (media Paese 39%).

La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale e’ pari al 4,1% (media Italia 4,4%) e la percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale e’ pari al 16,5% (media Italia 19,1%), mentre hanno fatto in Sicilia la prima dose il 21,5% (media Italia 27,4%).