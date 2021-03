Coronavirus, assessore Razza: “Sicilia in arancione? Rispettiamo decisioni governo”

“La nostra e’ una delle migliori condizioni in tutta Italia, questo e’ merito delle misure di contenimento dopo la pausa natalizia volute da Musumeci. Il Governo ha ritenuto di dover partire tutti da una zona arancione, rispettiamo questa decisione”. Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, intervenendo a Timeline su Sky Tg24. “In SICILIA anche se ci troviamo in una situazione migliore – ha aggiunto Razza – facciamo tesoro di queste settimane per rallentare l’accelerazione del contagio”