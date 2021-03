Caltanissetta, “Johnny l’americano” apre il ciclo “Le vie della Passione – Vite Nascoste”

Inizia ufficialmente oggi alle ore 18 il ciclo di incontri “Le vie della Passione – Vite nascoste” organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Caltanissetta in collaborazione con tutte le associazioni che curano i riti sacri della Settimana Santa nissena.

I primi a partecipare alla video conferenza, che sarà diffusa in diretta sui canali Facebook e Instagram dell’Assessorato alla Cultura, saranno i musicisti.

“Le bande musicali – ha spiegato l’assessora Marcella Natale – non hanno un giorno espressamente dedicato a loro ma sono protagonisti di tutti i riti”. Le loro partiture, di dolore o di gioia, scandiscono e sottolineano le emozioni e il pathos che, in quel momento, vengono rappresentati.

Il format sarà uguale per tutti gli eventi ed è stato predisposto per aiutare a non dimenticare i protagonisti che non ci sono più ma che non devono scomparire dalla memoria storica.

Le bande musicali hanno scelto di raccontare la vita di Giovanni Messinachiamato da tutti “Johnny L’americano”.

Un video, espressamente realizzato per l’occasione, traccerà il profilo di questo personaggio. Il testo e la regia è stato curato da Antonello Capodici e messo in scena da Liborio Natali.

Mettendosi nel silenzio, chiudendo gli occhi e riportando la memoria a quando, in piazza tra la folla si assisteva al passaggio della processione molti vedranno scorrere la figura di Johnny con in braccio la sua tuba contrabassa. Una figura imponente che non passava inosservata.

Giovanni Messina è nato a Caltaissetta il 10 aprile 1956. Rimasto orfano è stato affidato alla zia Assunta che se ne è preso cura con amorevole affetto. Dopo il diploma di ragioniere ha iniziato a lavorare in una ditta privata ma negli anni ’90 ha deciso di soddisfare un suo desiderio e aprire una tipica “putia di vino” nissena in via Castelli.

Fin da piccolo ha sempre partecipato alla banda municipale; quella che nel 1981 è diventata Cooperativa Musicale “Nicola Vitelli” e successivamente nel 1995 ribattezzata “Salvatore Albicocco”. Ed è proprio di questa ultima banda che Johnny è socio fondatore, poi Presidente e infine Direttore Artistico.

Il suo soprannome “Johnny l’americano”, è dovuto al suo strumento: la tuba contrabassa in do, infatti, è adoperata maggiormente negli Stati Uniti d’America. Conosciutissimo in città, grande organizzatore di eventi musicali è apprezzato in tutta la Sicilia per il suo carattere allegro e generoso.

Giovanni Messina ha continuato a seguire la sua passione per la musica fino al 25 aprile 2010 quando, prematuramente, è morto.

Per seguire l’evento su Facebook basta collegarsi alle ore 17 all’evento Facebook ” Le vie della Passione Vite nascoste: Johnny l’americano” al link https://fb.me/e/UG5XL8ib o nella pagina Instagram dell’assessorato alla Cultura del Comune di Caltanissetta.