Venduto zuccherificio siciliano. L’azienda assicura rilancio e valorizzazione

Passa nelle mani della societa’ romana Gibbi lo storico ex zuccherificio di Villasor, nel Sud Sardegna.

Lo stabilimento della Sadam spa, del gruppo Maccaferri, societa’ bolognese oggi in concordato, e’ stato venduto all’asta per 156 mila euro.

Gibbi si e’ aggiudicata tre lotti dell’incanto Maccaferri.

Oltre a quello dell’ex zuccherificio in Sardegna, la societa’ ha acquisito, il 27 gennaio scorso, l’azienda Naturalia Ingredients, specializzata nell’estrazione degli zuccheri dalla frutta, in particolare fruttosio e destrosio d’uva, in provincia di Trapani, e l’ex zuccherificio di Castiglion Fiorentino (Arezzo): la prima per un milione di euro, con l’ulteriore impegno, a medio termine, per la copertura di debiti societari pregressi per circa 4 milioni di euro, la seconda per 1,4 milioni di euro.

Per i due ex zuccherifici si prospettano, nel medio periodo, interventi di recupero e riqualificazione “creando, ove possibile – anticipa la Gibbi – sinergie con il territorio”.

Per Naturalia, spiega Gaetano Buglisi, azionista di riferimento della Gibbi, c’e’ un progetto di rilancio, che prevede di integrare la produzione di materia prima ricovertire i terreni un tempo adibiti a zuccherifici.

. “Con Naturalia”, precisa Buglisi, “condividiamo la filosofia di un processo agroalimentare biologico e di valorizzazione della materia prima. Non solo, ci accomuna il carattere di ricerca e sperimentazione per la realizzazione di prodotti naturali, realizzati in piena sostenibilita’ nel rispetto delle piu’ innovative esigenze di mercato”.

“Naturalia e’ l’unica azienda del mercato in grado di estrarre i cristalli di zucchero presenti nell’uva”, sottolinea Maurizio Cambrea, managing director di Naturalia Ingredients, “con un importante potenziale applicativo sia nel settore enologico che alimentare”.