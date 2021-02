Vaccino Astrazeneca, Flor: “utile per proteggere la popolazione produttiva”

DRS0235 3 LAV 0 DRS / WLF COVID. FLOR: CON ASTRAZENECA VACCINIAMO POPOLAZIONE PRODUTTIVA “ACQUISTO DOSI SENZA UE PER AVERE QUELLE CHE SERVONO” (DIRE) Roma, 4 feb. – “Le dosi del vaccino non bastano a nessuno, e’ evidente, abbiamo vaccinato solo l’1,36% della popolazione e non vorrei che per vaccinare il resto ci si metta troppo tempo, visto il numero di dosi a disposizione. Per questo abbiamo proposto il tema dell’approvvigionamento dei vaccini anche per via regionale come stimolo per tutti, sempre rispettando le agenzie regolatorie”. A dirlo e’ Luciano Flor, direttore della sanita’ regionale del Veneto, ospite a Tagada’ su La7. Rispetto al vaccino Astrazeneca che sta per arrivare, per ora raccomandato solo per gli under 55, Flor risponde che “e’ comunque buono per noi, perche’ significherebbe vaccinare la popolazione produttiva, che magari non si ammala seriamente ma che ha bisogno di tornare alle proprie attivita'”. (Org/ Dire) 16:50 04-02-21 NNNN