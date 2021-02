UDC Sicilia pronta a presentarsi alle elezioni nelle 9 province

Il Coordinatore Politico dell’Udc Italia in Sicilia, l’On. Decio Terrana, comunica che alle prossime Elezioni Provinciali di secondo livello, previste in Sicilia nel prossimo mese di Marzo, l’Udc concorrerà nelle nove Province con i propri Candidati.

Considerata infatti la rete di Consiglieri Comunali ed Amministratori Locali dell’Udc Italia, lo Scudocrociato esprimerà la propria candidatura in ogni Territorio.

“Siamo già pronti per le prossime Elezioni Provinciali – trasmette l’On. Terrana – Finalmente anche la Sicilia, dopo tanti anni, potrà tornare ad avere un organo eletto nei Liberi Consorzi di Comuni, seppur di secondo livello. L’Ente Provincia è sempre stato fondamentale per i nostri territori, per la viabilità e per la vicinanza dei cittadini alle Istituzioni locali. Riprendere questo contatto è necessario; l’assenza dell’organo intermedio ha causato gravi difficoltà nei piccoli territori, nonostante comunque l’Ente sia andato avanti nell’organizzazione territoriale senza però una determinata guida Politica.

L’Udc è un Partito ben radicato su tutto il territorio con tanti consiglieri comunali e amministratori locali; è doveroso ritagliarci il nostro spazio alle prossime elezioni, esprimendo le nostre candidature ed eleggendo i rappresentanti dei tantissimi cittadini che ogni giorno ci dimostrano di credere nel nostro Progetto”.