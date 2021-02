Smart working Covid fa decollare le vendite Ebay di accessori e mobili ufficio

Nel 2020 su eBay sono aumentati del 49% gli acquisti di prodotti per allestire in casa una postazione di lavoro: dalle tastiere e mouse, il cui acquisto è aumentato del 176% rispetto all’anno precedente, alle scrivanie e mobili porta pc che hanno segnato un +85%, fino alle docking station per i laptop (+59%), toner, cartucce e carta (+51,5%), mouse, trackball e touchpad (+36,6%), stampanti e plotter (+32,8%), monitor (+31,8%) e tastiere e keypad (+25,5%).

Sono oltre 207.000 tali prodotti venduti nei primi mesi del lockdown. Lo segnala il gigante dell’e- commerce. Acquisti a cui si sono dedicati per la maggior parte uomini e donne dai 45 ai 64 anni, che hanno comprato in totale 172.618 prodotti, e dai 25 ai 44 anni (121.115 prodotti), le fasce d’età più interessate dallo smart working.

Proprio i primi mesi del lockdown sono stati quelli che hanno registrato il maggior aumento di vendite di questo tipo di prodotti: oltre 105.000 quelli venduti a marzo 2020 e oltre 102.000 ad aprile 2020.

Ma non è tutto, per la necessità di rivedere gli ambienti di casa per fare spazio alle postazioni di lavoro, è cresciuto il bisogno di riordinarli e renderli più efficienti.

È aumentato infatti il numero degli italiani che nel 2020 si sono rivolti a eBay per sistemare gli spazi: +32% i prodotti per l’organizzazione della casa acquistati su eBay rispetto al 2019.

Tra i prodotti scelti: ceste salvaspazio, il cui acquisto su eBay nel 2020 è aumentato del +39,8% rispetto al 2019, stand appendiabiti (+35,4%), scarpiere (+34,4%), contenitori e scatole (+27,7%), soluzioni per guardaroba (+25,6%).