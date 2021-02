Sicilia, Vaccino Covid: da lunedì prenotazioni per gli over 80

“Lunedi’ parte la piattaforma online per la prenotazione dei vaccini sugli over 80 e un call center dedicato per chi non ha la possibilita’ di collegarsi. Abbiamo concordato con l’amministratore delegato di Poste gli ultimi dettagli. Sono tutti particolarmente orgogliosi che sia la Sicilia la prima grande Regione in cui si parte”.

Lo ha affermato l’assessore alla Salute Ruggero Razza, intervenendo al talkshow social di Repubblica, Menabo’.

“Abbiamo messo a sistema alcune criticita’ – ha aggiunto – per rendere il piu’ possibile fruibile con immediatezza la piattaforma e stiamo lavorando per estendere ai medici di medicina generale e alle farmacie la possibilita’ di procedere alla vaccinazione”.

Il sistema Poste consente anche altri due metodi di prenotazione, oltre a quello online.

“Con Poste – ha spiegato l’assessore – c’e’ la possibilita’ per ogni cittadino di prenotare il vaccino in qualsiasi ufficio postale al Postamat utilizzando la tessera sanitaria e l’abilitazione per i postini che si recano in ogni singolo condominio ad effettuare la prenotazione attraverso il tablet con cui consegnano le raccomandate (possibilita’ questa che dovrebbe partire a fine mese).

Questo ci fa pensare che l’accessibilita’ alle prenotazioni possa essere il piu’ possibile facile e diretta per tutti”.