Sicilia, sequestrati 900 chili di trippa surgelata non idonea al consumo

Novecento chili di trippa cotta e surgelata, trasportata a bordo di un autocarro, sono stati sequestrati dalla polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. La merce, destinata a un centro di distribuzione carni del Palermitano, e’ stata giudicata “non piu’ idonea al consumo umano e pericolosa per la salute pubblica”.

Il mezzo, allestito per il trasporto merce a temperatura controllata, e’ risultato sprovvisto di revisione e della certificazione Atp che regola le condizioni di trasporto degli alimenti deperibili. All’interno del cassone la polizia ha scoperto alimenti freschi e surgelati stipati insieme in sacchetti di plastica non sigillati.

Le verifiche del personale dell’Asp, inoltre, hanno evidenziato che la merce aveva una temperatura di 3,4 gradi sotto lo zero, quando in realta’ avrebbe dovuto viaggiare tra i -15 e i -18 gradi. Il conducente del mezzo e il titolare della ditta sono stati denunciati “per aver consentito la distribuzione di alimenti destinati ad attivita’ commerciali in cattivo stato di conservazione”. Scattate anche le multe per la mancata certificazione del mezzo