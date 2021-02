Sicilia, mancati ristori: oggi autisti di taxi e bus in protesta davanti l’assessorato regionale

Torneranno in piazza a Palermo oggi, mercoledì 24 febbraio, per chiedere alla giunta regionale un aiuto per superare la crisi dovuta alla pandemia, i conducenti di NCC, taxi e bus, raccolti in sei associazioni di categoria.

“Gli operatori del settore denunciano – si legge in una nota – la mancata attenzione verso un comparto completamente collassato dalla pandemia e dai mancati aiuti economici, le gravi disattenzioni da parte del Governo Regionale”. Lo sciopero è stato proclamato da Abt Sicilia, Anat, Asncc, Ita.

L’appuntamento è alle 10 in piazza Indipendenza e davanti all’assessorato alle Infrastrutture.