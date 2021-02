Sicilia, Covid. Razza: Rt contenuto ma non abbassiamo la guardia

“In Sicilia Rt sembra essere piu’ contenuto.

Per le terapie intensive il livello e’ quello di una curva piatta da molti giorni”.

Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza, nel corso di una diretta Facebook.

“Sono miglioramenti che non ci devono fare dimenticare che il Coronavirus esiste e che le varianti iniziano a circolare sempre di piu’ – ha spiegato -. E’ un attimo a tornare ad una diffusione maggiore del contagio e non ce lo possiamo permettere, per varie ragioni.

Le attivita’ commerciali devono essere protette dai comportamenti individuali, le strutture sanitarie che nei mesi scorsi sono state molto sotto pressione e poi per il vero avvio della campagna vaccinale”.