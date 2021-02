Sicilia: borse di studio per Master riservate ai dipendenti della PA

Alla Lumsa Master School di Palermo i dipendenti pubblici che vogliono frequentare un master universitario di primo o secondo livello potranno usufruire di una borsa di studio a copertura delle spese. E’ l’unica istituzione in Sicilia che offre questa possibilita’.

Si tratta di una opportunita’ concessa dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) e dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna) che hanno indetto, per l’anno accademico 2020-2021, un concorso per il conferimento di borse di studio a copertura totale con l’obiettivo di elevare il livello di formazione e aggiornamento professionale qualificato della pubblica amministrazione.

Per i contributi Inps occorre essere dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, mentre per beneficiare dei contributi Sna e’ necessario essere in servizio presso una delle amministrazioni pubbliche indicate nel bando.

Questi i master che sara’ possibile frequentare a Palermo (on line o in presenza):

master di II livello in diritto tributario (lezioni in aula, iscrizioni aperte fino al 22 marzo): 4 borse Inps da 5.016 euro ciascuna;

master di II livello in diritto societario e consulenza d’impresa (lezioni in aula, iscrizioni aperte fino al 22 marzo): 4 borse Inps da 5.000 euro ciascuna;

master di I livello in food and wine management (lezioni in aula, iscrizioni aperte fino al 22 marzo): 3 borse Inps da 5.016 euro ciascuna;

master di II livello in gestione delle risorse umane (lezioni in modalita’ mista, iscrizioni aperte fino al 22 marzo): 4 borse Inps da 5.016 euro ciascuna;

master di II livello in hotel & tourism management (lezioni in modalita’ mista, iscrizioni aperte fino al 22 marzo): 4 borse Inps da 5.016 euro ciascuna;

master di I livello in marketing digitale (lezioni in aula, iscrizioni aperte fino al 22 marzo): 3 borse Inps da 5.000 euro ciascuna.