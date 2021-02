Rassegna Stampa. Libero Consorzio del Nisseno: appalti da 800 mila euro per adeguamento degli ambienti scolastici

Gli istituti di istruzione secondaria superiore della provincia si attrezzano per far fronte alla pandemia.

Il Libero Consorzio comunale di Caltanissetta, da cui le scuole dipendono, ha infatti appaltato due progetti, di 400 mila euro ciascuno, per lavori di adeguamento e adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19 finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità.

Un progetto riguarda gli istituti scolastici dell’area centro-nord, l’altro le scuole del centro-sud: il finanziamento è stato erogato per 750 mila euro dal Ministero dell’Istruzione e dell’Università, i rimanenti 50 mila sono a carico dell’ex Provincia. Entrambi i progetti sono stati appaltati tramite procedura negoziata a mezzo richiesta d’offerta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (Me.Pa).

Responsabile unico dei due procedimenti è l’ing. Mario Denaro dirigente del settore tecnico del Libero Consorzio. L’appalto per gli istituti dell’area centro-nord è stato aggiudicato all’impresa Bredil srl di Favara con il ribasso del 28,40 per cento sulla base d’asta di 267.094,30 euro. L’aggiudicatario ha già stipulato il contratto per l’esecuzione delle opere che consisteranno nella dismissione e fornitura di nuova guaina impermeabilizzante, rifacimento dei massetti, fornitura e collocazione dei dispositivi di sicurezza in quota; si interverrà inoltre sugli infissi, sugli impianti, con il ripristino degli intonaci e con lavori di recupero, ristrutturazione e manutenzione edile.

A Caltanissetta sono interessati gli istituti “Sen. Angelo Di Rocco”, “Luigi Russo”, “Ruggero Settimo”, “Manzoni – Juvara”, “Sebastiano Mottura”, a Mussomeli gli istituti “Hodierna” e “Virgilio”, a Mazzarino il “Carafa”.

La durata dell’appalto è stata fissata in 70 giorni decorrenti dalla consegna dei lavori. Per gli istituti dell’area centrosud aggiudicataria è risultata l’associazione temporanea tra le imprese Servizi & Appalti di Fanara Calogero di Favara in avvalimento con Consorzio Stabile Costruendo srl di Puegnago sul Garda (Bs) e Car Group srl (mandante) in avvalimento con l’impresa Edilroad srl, entrambe di Favara: è stata presentata l’offerta di ribasso del 13,773 per cento sulla base d’asta di 283.362,46 euro. In questo caso gli istituti scolastici interessati sono a Caltanissetta il “Volta” (prevista la realizzazione di tramezzature e l’impermeabilizzazione della copertura), il “Galilei”, il “Rapisardi – Leonardo da Vinci”, a Gela il “Morselli”, il “Maiorana – Fermi”, lo “Sturzo”, l’“Eschilo” e il “Vittorini” (analoghi lavori di impermeabilizzazione), a Niscemi il “Leonardo da Vinci” (realizzazione di aule ristrutturando il vecchio alloggio del custode). La durata dei lavori è prevista in 50 giorni dalla loro consegna.