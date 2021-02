Prezzo carburante alle stelle: in 3 mesi +7,5% benzina e +8,4% gasolio

Secondo i dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico appena pubblicati salgono ancora i prezzi dei carburanti, attestandosi a 1,489 euro al litro per la benzina e 1,361 euro per il gasolio.

“Prosegue la corsa dei prezzi dei carburanti, iniziata a metà novembre. Un rialzo, in meno di 3 mesi, del 7,5% per la benzina e dell’8,4% per il gasolio. In valore assoluto si tratta di 10,3 cent al litro per la benzina e 10,5 cent al litro per il gasolio.

Su un pieno di 50 litri l’aggravio è di 5 euro e 17 cent per la benzina e 5 euro e 27 cent per il gasolio.

Su base annua è pari ad un incremento di spesa per autovettura pari a 124 euro all’anno per la benzina e 126 euro per il gasolio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.