Polizia: operazione congiunta Italia – Polonia contro gruppo criminale organizzato

La polizia polacca ha assistito quella italiana in un’operazione contro un gruppo criminale organizzato. Lo rivela l’agenzia di stampa “Pap”.

L’operazione da parte delle forze dell’ordine italiane, che riguarda un’associazione criminale accusata di furto, incluso con scasso, e riciclaggio di denaro sporco, ha comportato l’arresto di 35 persone, di cui due in territorio polacco.

“La polizia italiana ci ha informato dell’operazione, organizzata assieme all’Interpol,” a fine gennaio, spiega il portavoce del comando della polizia polacca, Mariusz Ciarka.

L’arresto ha riguardato “35 membri di un’organizzazione georgiano-ucraina” colpiti da un mandato d’arresto internazionale. Tra le persone fermate in Polonia c’e’ un uomo che stava finendo di scontare una pena detentiva in Slesia per reati analoghi. (Vap) NNNN