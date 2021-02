Nonnina centenaria prende una” strana medicina”!

Robertine Houbrechts del villaggio belga di Muizen è prossima ai cento anni, ma ogni sera si scola ancora dalle 12 alle 20 birre nel suo pub preferito. Eppure, Robertine dice di non essersi mai veramente ubriacata: “al massimo mi gira un po’ la testa, ma è certamente a causa della vecchiaia. Il dottore dice che finché ce la faccio, posso continuare a venire al bar”. “Intendiamoci a casa,- continua Robertine- durante il giorno, non bevo mai; lo faccio solo qui di sera e direi che funziona come una buona medicina. L’unico mio vero problema è che non ci sento quasi più”. Fanny Waegemans, che gestisce il bar, invece non ha peli sulla lingua: “No, in media, in una sera si beve tranquillamente una dozzina di birre. Ma se la serata è particolarmente movimentata può tranquillamente arrivare a venti”.