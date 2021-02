Litigio “appassionato”: uomo stacca a morsi un dito al rivale

Al culmine di una lite per legata a motivi passionali, un cittadino nigeriano 31enne ha aggredito un connazionale colpendolo al capo con una bottiglia di vetro e morsicandogli un dito della mano fino a staccargli parte del polpastrello.

E’ accaduto alla periferia nord del capoluogo piemontese. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri per lesiono aggravate.

Per tentata rapina, invece, sempre a Torino è finito in manette un 19enne di origini marocchine in Italia senza fissa dimora. Il giovane, dopo aver infranto il vetro della porta di un fast food, è entrato in piena notte nel locale per rubare generi alimentari ma è stato sorpreso da un addetto alle pulizie.

Per assicurarsi la fuga ha strattonato l’operaio facendolo rovinare al terra ma è stato bloccato dai militari. Infine, nell’hinterland torinese, i militari hanno trovato due pistole entrambe inviate ora ai Ris di Parma per verificarne eventuale utilizzo per compiere reati.

In particolare, a Castellamonte è stata trovata a terra abbandonata una pistola risultata rubata durante un furto in una privata abitazione. A San Carlo Canavese, invece, la pistola, con relativo munizionamento è stata trovata in piena campagna. Sono in corso indagini per individuarne la provenienza.