Governo, Ministero del Turismo. Confindustria: riconosciuta importanza del comparto

“Bene il ministero del Turismo che finalmente riconosce il ruolo strategico del nostro settore per l’economia del Paese. Il nuovo esecutivo fa un salto in avanti per le politiche del comparto e con l’istituzione di un Ministero dedicato conferma l’importanza economica della nostra attivita'”.

Lo dichiara in una nota Maria Carmela Colaiacovo, vice presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.

“Il ministro Massimo Garavaglia – prosegue Colaiacovo – ha davanti a se’ una sfida complessa che non possiamo permetterci di perdere. Mai come oggi il settore alberghiero necessita di una strategia organica e di una visione di medio/lungo periodo per tornare a crescere e competere sul mercato globale del turismo.

Il 2020 e’ stato un anno spaventoso e abbiamo ancora davanti molti mesi complicati. La crisi ha moltiplicato le esigenze delle aziende e per questo confidiamo in una accelerazione degli interventi attraverso misure robuste indispensabili alla salvaguardia e alla rinascita del comparto”.

“Al nuovo ministro del Turismo chiediamo una road map per uscire dalla crisi e mettere in sicurezza le aziende del settore che sono un potenziale importante anche per la rinascita del Paese”, prosegue Colaiacovo, che conclude: “Il recovery plan e’ un tassello fondamentale, ma il settore ha purtroppo ancora bisogno anche di interventi di diretto supporto alle imprese.

Ci auguriamo soluzioni rapide ed incisive e confermiamo sin da subito la nostra piena disponibilita’ a collaborare con Garavaglia”.