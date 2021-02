“Piu’ che un governo tecnico e’ venuto fuori un frullato degli esecutivi degli ultimi quindici anni.

Non so se sono i migliori, certamente non rispondono alle istanze che Fratelli d’Italia avrebbe per rispondere agli italiani.

Auguri comunque ai ministri del CentroDestra che hanno davanti una impresa davvero difficile”.

Lo ha detto al Gr1 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.