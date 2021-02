Etna, cenere delle eruzioni portata dal vento fino in centro a Palermo

Palermo questa mattina si è svegliata con una leggera coltre nera di cenere prodotta dalle eruzioni dell’Etna di questi giorni, che si è depositata su tetti, terrazzi e strade della città: decine le segnalazioni di un velo nero che ha coperto auto in sosta, panni stesi e piante. Secondo i meteorologi si tratta delle ceneri dell’Etna, soprattutto quelle prodotte nell’eruzione di due giorni fa, considerata una delle più potenti degli ultimi decenni, che ha provocato fontane di lava arrivate sopra i 4mila metri di altitudine, e della cenere, che è salita ancora più in alto incontrando le correnti sudorientali presenti in quota, che fino a oggi viaggiavano in direzione Est-Ovest. Un fenomeno immortalato dai satelliti della Nasa in cui si vede il percorso delle nubi di cenere dal vulcano fino a Palermo e alle coste tirreniche della provincia di Trapani.